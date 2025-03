Un posible regreso a la Selección Nacional era la gran incógnita sobre el arquero nacional Keylor Navas. El tres veces ganador de Champions respondió las consultas del acercamiento que tuvo con el actual director técnico de la Tricolor, Miguel Herrera, para tal vez volver al equipo y contó que se ha ido acostumbrando al país sudamericano que vive el fútbol de manera muy diferente a la que está habituado.

¿Cómo percibe que Herrera diga que lo quiere en la Selección?

– Puede decir todo lo que quiera. Es un entrenador muy inteligente y conoce mucho de fútbol. Sobre lo que comente, creo que hay que preguntárselo a él. Yo estoy muy tranquilo y disfrutando de mi club.

¿Está anuente a recibir al técnico para hablar sobre un eventual retorno a la Tricolor?

– Yo vivo en Argentina. Si tiene que ir a hacer algo allá, puedo hablar con él, no necesariamente tiene que ser de la Selección. Él es un ser humano y tenemos en común que nos gusta el fútbol.

¿Qué piensa del cambio generacional de la portería en la Sele?

– Bien, lo veo muy bien, muy bonito.

¿Cómo ha sido el proceso con un club argentino?

– Estoy adaptándome a Newell’s. Creo que la afición, los partidos y los ambientes son increíbles. Me siento bien jugando y tranquilo. Vamos a seguir por esa línea.

¿Los clásicos mundiales (Barcelona vs. Madrid y Newell’s vs. Central) son diferentes?

– Sí, creo que son tipos de fútbol muy diferentes. No es como que uno tenga que hacer una comparación de un clásico u otro. Yo he tenido la experiencia de vivir los dos, pero no le veo el motivo de compararlos, sino de disfrutar cada momento.

¿Sintió peligro por los disturbios a las afueras del Estadio Marcelo Bielsa?

– La situación es difícil. No estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, para mí es complicado entender. Cuando uno llega a un lugar hay que comprender la situación, la cultura y demás. Eso no se hace de la noche a la mañana, poco a poco vamos conociendo un poco más de cómo viven el fútbol en Argentina y al final trato de ir a entregar, jugar y hacerlo lo mejor posible.

¿Qué tan motivante es mantener un buen nivel tras estar un tiempo inactivo?

– Yo estuve un tiempo inactivo, lo necesitaba física y mentalmente. Hay situaciones en la vida que nos llevan a hacer un alto, estar tranquilos y que Dios nos guíe y sane. Ese tiempo llegó y me sirvió, ahora me siento fuerte, tranquilo, con salud y alegría, porque sin alegría uno no hace nada en la vida. No la quiero perder, deseo esforzarme y dar lo mejor en el equipo en que estoy.

¿Le gustaría adquirir acciones de Saprissa en el futuro?

– Ellos están completos. Es el equipo que yo quiero, pero de momento no está a mi alcance.