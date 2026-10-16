Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Los hermanos Douglas y Esteban Castillo vivieron un momento especial al compartir por primera vez con una de las figuras deportivas que más admiran: el portero costarricense Keylor Navas.

Foto: Redes sociales

El encuentro se produjo en México, lejos de suelo nacional, durante una actividad organizada por la revista Sports Illustrated, publicación que distinguió al arquero tico con el premio Espíritu.

“¡Qué tuanis sentir el pura vida! Muchos presumen a Messi, otros a CR7; nosotros, siempre a nuestro referente Keylor Navas“, escribieron los Castillo en el pie de la publicación.

Además, los modelos y actores reconocieron que conocer personalmente al guardameta les generó nerviosismo, debido al respeto y la admiración que le tienen.