Keylor Navas a las puertas de romper récord en La Sele

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El arquero de la Selección Nacional y de Pumas UNAM, Keylor Navas, está cerca de romper un nuevo récord en el combinado patrio.

Se trata de la marca del futbolista de mayor edad en disputar un encuentro oficial con la Tricolor, actualmente la ostenta Álvaro Saborío quien jugó un duelo eliminatorio ante Estados Unidos el 13 de octubre de 2021 con 39 años, 6 meses y 18 días. Según datos de Martín Soto.

En aquella ocasión, La Sele cayó 2-1 en territorio estadounidense y Álvaro entró de cambio. Esta vez, Keylor podría hacerse con el récord ante Nicaragua y Haití a sus 39 años y 9 meses.

El arquero, quien supo defender el arco de clubes como el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, cumplirá 40 años el próximo 15 de diciembre.