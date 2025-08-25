El portero tico Keylor Navas fue titular en el empate 0-0 entre Pumas y Puebla, de la jornada 6 de la Liga MX, disputada en el Estadio Olímpico Universitario.

Navas, quien se esperaba tuviera un partido relativamente tranquilo ante la escasa ofensiva del equipo de la Franja, último en la tabla del torneo mexicano, tuvo que exigirse en al menos tres ocasiones para mantener su portería en cero.

Pumas, que llegaba como gran favorito, dio una lección de cómo desperdiciar opciones frente al arco rival. Solo en una vez lograron poner en acción al guardameta visitante, Hugo González.

Con este resultado, los felinos siguen fuera de los primeros 10 puestos de la clasificación. Su próximo compromiso será el domingo ante Atlas.