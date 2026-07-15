Keylor Herrera no pierde la fe de ir a un Mundial

Keylor Herrera es uno de los árbitros más destacados del fútbol costarricense. A lo largo de su carrera ha dirigido partidos de la Primera División y competiciones organizadas por la Concacaf.

Sin embargo, el silbatero nacional no fue designado para participar en el Mundial 2026. Pese a ello, aseguró que mantiene la ilusión de representar a Costa Rica en la máxima cita del fútbol cuando llegue el momento indicado.

“Al final, lo dijo el portero de Cabo Verde: todo llega en el momento en que tiene que llegar. Así de simple. Llegará cuando Dios crea que es conveniente para nosotros, para el país, para el arbitraje tico y para mi persona”.

Herrera explicó que el objetivo del arbitraje costarricense va más allá de una designación individual. Según indicó, el gremio trabaja para consolidar su prestigio ante la FIFA y la Concacaf con el fin de que Costa Rica tenga presencia constante en los torneos más importantes.

“No se trata de quién vaya, sino de que tengamos representación del gremio en ese tipo de eventos para seguir posicionándonos en FIFA y en la región como árbitros fiables y confiables para competiciones importantes. Eso es lo que buscamos como gremio. No es que vaya cualquier persona, sino que el arbitraje costarricense pueda estar presente”.

El réferi también considera que el crecimiento del arbitraje nacional debe estar respaldado por una planificación clara desde la Federación Costarricense de Fútbol, sin dejar de lado el compromiso individual de cada juez.

“Tiene que existir un plan de Federación. No estoy diciendo que no exista, pero debe haber una planificación para formar a las personas que puedan llegar a ese nivel. Sin embargo, más allá de preguntarnos qué puede hacer el sistema por nosotros, también debemos cuestionarnos qué podemos hacer nosotros mismos para mejorar dentro del sistema”.

Añadió que cada árbitro debe realizar una evaluación constante de su rendimiento para identificar las áreas en las que necesita crecer.

“Todo va de la mano con el esfuerzo individual. Hay que detectar dónde estamos, qué nos falta y qué podemos hacer diferente para estar en esa cita mundialista”.

Con la mirada puesta en el futuro, Herrera mantiene intacta la esperanza de formar parte de la Copa del Mundo de 2030 y cumplir el sueño de representar a Costa Rica como árbitro central.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra