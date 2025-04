Keylor Navas atajó el penal más importante en la historia del fútbol costarricense: el cobro de Theofanis Gekas en los octavos de final del Mundial de Brasil 2014. Sin embargo, a lo largo de su carrera no se ha caracterizado por ser un arquero especialista en penales.

Contando su paso por clubes y la Selección Nacional, al guardameta tico le han ejecutado 65 penales en tiempo reglamentario, con un balance de apenas 12 detenidos. Esto representa un discreto 18% de efectividad desde los once pasos. La cifra excluye las tandas de penales.

De las 12 atajadas, una fue con la Tricolor ante Miguel Sabah en la Copa Oro 2009. Luego detuvo un cobro con el Levante, cinco con el Real Madrid, cuatro con el Paris Saint-Germain y una con Newell’s Old Boys. Entre los nombres de renombre a quienes les ahogó el grito de gol figuran David Villa, Antoine Griezmann, Kevin Gameiro, Lionel Messi y, ahora, Edinson Cavani.

Keylor relató este lunes cómo vivió el duelo ante el histórico atacante uruguayo.

“En un Mundial me pateó un penal también. Lo metió, lo tiró al otro lado, yo me tiré, pero no llegué. El fútbol es así. Hoy nos tocó a nosotros disfrutar que el penal no entrara y esperemos que siga así. En el rebote la toqué un poco, pegó en el palo y salió. Por suerte no rebotó para adentro”, explicó el nacional en entrevista con la cadena ESPN.