Un inesperado contratiempo en el Aeropuerto Juan Santamaría dejó a miles de viajeros varados, afectando los planes de distintas personas.

Entre los afectados estuvo la creadora de contenido Keyla Sánchez, quien viajaba por motivos comerciales a Ecuador.

A pesar de haber llegado con horas de anticipación, su vuelo se retrasó y tuvo que esperar varias horas para poder abordar.

“Después de nueve horas, lo logramos gente. En todo momento veamos lo positivo siempre que al final todo pasa por algo y hay circunstancias que no están en nuestras manos”, compartió la expresentadora del canal de La Sabana en sus redes sociales.

También se vieron afectados 50 músicos de la Banda de Zarcero, quienes estaban por iniciar su gira en Hawái.

El vuelo programado hacia su gira “Pura Vida”, fue cancelado luego de 12 horas de espera, por lo que su salida se pospuso hasta hoy.

Durante su prolongada espera en el aeropuerto, los integrantes del grupo interpretaron varias canciones para entretener a los presentes y aprovecharon para continuar ensayando.

Por esta razón, los integrantes de la banda debieron alojarse en un hotel cercano al aeropuerto, según informaron en sus redes sociales.

Es importante recordar que, a causa de una falla eléctrica en los sistemas de radar del aeropuerto, todos los vuelos fueron suspendidos, afectando a un total de 4,580 pasajeros, según informó la oficina de prensa del aeropuerto.