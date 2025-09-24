A pesar de haberse levantado temprano y llegar con suficiente antelación al aeropuerto, Keyla Sánchez no logró escapar del caos.

La creadora de contenido y exconductora de televisión fue una de las afectadas por la falla eléctrica en los sistemas de radar del Aeropuerto Juan Santamaría, que paralizó varias operaciones aéreas la mañana de este miércoles.

“Esto va para largo”, escribió en sus historias, dejando ver su frustración mientras esperaba una solución.

Según compartió en sus redes sociales, Keyla se dirigía aparentemente a Ecuador, país donde lleva adelante un proyecto empresarial. Pero sus planes se vieron interrumpidos por el inesperado contratiempo técnico que obligó a suspender y retrasar múltiples vuelos.