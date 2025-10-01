La vida de Kevin Kirby, joven de 27 años hallado sin vida este miércoles en Hatillo 8, también quedó plasmada en redes sociales a través de un perfil muy particular: su cuenta de Instagram @Billytheraptor, dedicada a documentar la pasión que sentía por su Ford Raptor.

Egresado del Lincoln School y de la Universidad de Costa Rica, Kevin desapareció el pasado 28 de setiembre en Sabanilla y fue localizado cuatro días después por las autoridades judiciales. Su vehículo, clave en la investigación, apareció en Atenas y fue remitido a Ciencias Forenses para los respectivos análisis.

El 25 de abril de 2023, Kevin adquirió su Ford Raptor y desde entonces comenzó a registrar en redes cada experiencia con el vehículo. Videos de su primera salida de agencia, la emoción al conducirlo, el cambio de llantas y sus viajes acompañaron a sus seguidores en una narrativa donde su camioneta era más que transporte: era un símbolo de libertad y aventura.

Incluso le dio nombre: “Billy”, como cariñosamente lo llamaba, protagonista de publicaciones que combinaban rutas, paisajes y también su amor por el surf.

Aunque el destino de Kevin terminó de manera trágica, su cuenta en Instagram permanece como un reflejo de la alegría con que compartía cada trayecto. Hoy, @Billytheraptor se convirtió en una ventana que muestra cómo su pasión por un vehículo trascendió hasta convertirse en parte de su historia personal.