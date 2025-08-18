El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por medio de la Dirección de Apoyo al Consumidor, informó sobre la autorización de una nueva fecha para la presentación del cantante mexicano Kevin Kaarl en Costa Rica.

Mediante la resolución administrativa N° DAC-DECVP-RE-386-2025, aprobada el pasado 7 de agosto de 2025, el MEIC avaló la realización del concierto para el próximo 11 de octubre, en el Centro de Convenciones de Costa Rica, a partir de las 8:00 p.m.

Días atrás, el artista anunció oficialmente su gira internacional titulada “ULTRA SODADE TOUR 2025”, la cual incluye múltiples fechas tanto en Latinoamérica como en Norteamérica, y entre los países seleccionados figura Costa Rica.

Esta sería la primera vez que el intérprete se presenta en territorio costarricense.

El autor de la reconocida canción “San Lucas” es un exponente del folk alternativo e indie mexicano, conocido por su estilo íntimo y melancólico, letras profundas y una estética sonora nostálgica.

Canciones como “Colapso”, “Vámonos a Marte” y “Amor viejo” también han contribuido a consolidar su popularidad en toda la región.

Es importante destacar que la autorización otorgada por el MEIC no implica la confirmación definitiva del evento ni garantiza su realización, sino que únicamente establece que, en caso de llevarse a cabo, deberá respetar la fecha y hora indicadas en la resolución.

Por ahora, no se han revelado más detalles sobre la producción, venta de entradas o logística del concierto.