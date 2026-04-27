Luego de conseguir la clasificación con Cartaginés, Kevin Briceño indicó que despertó el interés de diversos clubes nacionales.

El guardameta mencionó que está disfrutando su estadía en el cuadro brumoso y que por ahora, se enfoca en lo que será la ronda de semifinales del presente certamen.

“Yo tengo contrato hasta diciembre, pero ahorita estoy tranquilo, por ahí ya he tenido acercamientos de algunos equipos. Pero, obviamente, al Cartaginés le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto, me dieron mucho durante todos estos años y estoy muy agradecido por eso. Y nada, ahora nos vamos a preparar de la mejor manera para enfrentar lo que resta del campeonato”, señaló.

Briceño aseguró que desde su llegada al conjunto blanquiazul en el 2021, ha vivido más aspectos favorables que adversos, a pesar de que un grupo de personas pensaban de que el club no lograría la clasificación a la siguiente etapa.

“Yo creo que son más las cosas positivas que negativas; obviamente, hay antecedentes. Creo que estando yo acá, nos pasó las dos veces contra Sporting. Pero los demás equipos también se preparan. No eran partidos fáciles, donde pensamos que tal vez podíamos dar el paso y no lo dimos. Igualmente, creo que el enfoque más que todo fue en lo positivo que hemos logrado”, expresó. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Acción 360 (@accion_360)

Briceño jugará su quinta semifinal con el Cartaginés.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra