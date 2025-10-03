El guardameta de Cartaginés, Kevin Briceño, salió al paso de las críticas ante el primer gol recibido en el juego ante Olimpia, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Y es que fue evidente que al medirse a Jorge Benguché el cancerbero apuesta por tirarse a su derecha, hacia el punto de penal, pero el balón ingresa entre él y el poste.

“Uno analiza al rival y vemos los videos. Normalmente ellos cuando desbordan buscar jugar el centro hacia atrás. Veo que viene con los defensas hacia el marco de nosotros y es la jugada que hacen, el centro atrás. Traté de adivinar y él seguro lo vio y pateó a marco. La bola entra llorando casi. Al final son decisiones que uno toma. Son cosas que uno analiza y ve. Igual pasa en los penales. Mucha gente puede decir si se queda parado la agarra, pero son milésimas de segundo en las que se toma una decisión y al final no fue la mejor decisión y no golpea”.

Reconoce que los brumosos tuvieron opciones para anotar, pero no fueron contundentes.

Cartaginés queda eliminado el perder 3 a 1 y un global de 5 a 2.

Olimpia se mide en semifinales a Liga Deportiva Alajuelense. En la otra serie chocan Xelajú ante Real España.