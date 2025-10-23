Kenyel quiere volver a ser la figura 

Al igual que en el juego ante Saprissa

La gimnasta tica participó en Santo Domingo con una lesión en una rodilla.

Si los hombres del Olimpia tienen referenciado a un jugador de Alajuelense es Kenyel Michel. Y cómo no si fue la figura del clásico nacional, quien desbarató la defensa del Saprissa y los dejó en evidencia por su lentitud. 

El futbolista limonense de 21 años sabe que será el hombre a seguir, pero lo toma con calma. 

“Se vienen juegos bastantes complicados y en los otros juegos he ayudado, pero no solamente estoy yo, sino todos los compañeros. Estos son los partidos que a todos los jugadores nos gusta jugar. Voy a aportar lo mejor de mí, para ir bien en el futuro”, menciona.

Es del criterio de que golpear primero y hacer valer la localía es fundamental. “Será un partido muy importante, ya que así damos un golpe de autoridad y vamos con más confianza y más preparados a jugar allá ante Olimpia”.

No le teme a los jugadores
altos y muy físicos de la escuadra rival. “Yo tengo que ir a hacer mi juego. Soy una persona muy rápida y voy a tratar de atacar las espaldas, como normalmente lo vengo haciendo. Debemos aprovechar la que nos quede. Nuestro juego es bastante dinámico y eso nos va a ayudar bastante”, finalizó Michel Vargas. 