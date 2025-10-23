Kenyel quiere volver a ser la figura 

Si los hombres del Olimpia tienen referenciado a un jugador de Alajuelense es Kenyel Michel. Y cómo no si fue la figura del clásico nacional, quien desbarató la defensa del Saprissa y los dejó en evidencia por su lentitud.

El futbolista limonense de 21 años sabe que será el hombre a seguir, pero lo toma con calma.

“Se vienen juegos bastantes complicados y en los otros juegos he ayudado, pero no solamente estoy yo, sino todos los compañeros. Estos son los partidos que a todos los jugadores nos gusta jugar. Voy a aportar lo mejor de mí, para ir bien en el futuro”, menciona.

Es del criterio de que golpear primero y hacer valer la localía es fundamental. “Será un partido muy importante, ya que así damos un golpe de autoridad y vamos con más confianza y más preparados a jugar allá ante Olimpia”.

No le teme a los jugadores

altos y muy físicos de la escuadra rival. “Yo tengo que ir a hacer mi juego. Soy una persona muy rápida y voy a tratar de atacar las espaldas, como normalmente lo vengo haciendo. Debemos aprovechar la que nos quede. Nuestro juego es bastante dinámico y eso nos va a ayudar bastante”, finalizó Michel Vargas.