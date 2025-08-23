La ciudad de Minneapolis será la nueva casa de Kenyel Michel a partir de 2026, cuando se convierta en jugador del Minnesota United de la MLS. Vivirá su primera experiencia como legionario y buscará consolidarse en un equipo que ha apostado por ticos 4 veces, aunque solo uno logró destacar.

El primero fue Johan Venegas, quien estuvo entre 2016 y 2018, jugando 21 partidos y anotó dos goles. Luego Alejandro Bran llegó el 30 de enero de 2024 y partió rumbo a Inglaterra el 12 de agosto del mismo año. Durante su estadía, disputó 13 partidos y marcó un gol.

Entre ambos casos se encuentran dos historias opuestas: José Leitón estuvo 10 meses en el club, pero apenas sumó un partido. Francisco Calvo es considerado el caso de éxito tico en Minnesota: jugó 60 partidos en dos años y medio, anotó cinco goles y su nombre aún es recordado en las “Ciudades Gemelas”.

Ahora será el turno de Kenyel, quien se unirá al equipo en enero de 2026, ya que Alajuelense logró retenerlo hasta el final del Torneo de Apertura 2025.

El propio Kenyel también vio con buenos ojos quedarse el resto del año antes de dar el salto a la MLS. El oriundo de Pacuare apenas suma 22 partidos con el primer equipo de Alajuelense. “Vamos a tomarlo con calma. Yo no sabía nada de la negociación hasta hace poco, cuando me informaron”, dijo brevemente el extremo manudo.