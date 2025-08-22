Liga Deportiva Alajuelense anunció que logró la venta de su jugador Kenyel Michel al Minessota United de la MLS. Aunque no lo mencionan, el jugador fue vendido por $1 millón.

Eso sí, Michel se quedará a préstamo con los manudos hasta diciembre. El oriundo de Limón expresó su lamento de abandonar las arcas manudas.

“Soy un agradecido con la Liga. Es el equipo que amo, el que me dio la posibilidad de cumplir mi sueño de jugar en Primera. También de terminar el bachillerato, formarme y crecer tanto en lo personal como en lo deportivo. Siempre voy a defender esta camiseta dentro y fuera de la cancha. Lo daré todo estos meses para alcanzar los títulos por los que estamos luchando”, declaró.

Michell jugó 22 partidos en el cuadro manudo, donde anotó 2 goles, dio una asistencia y ganó una Copa Centroamericana, un Torneo de Copa y una Recopa, es decir, un título cada 7 partidos.