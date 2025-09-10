A los 59 segundos, el “Huevito” Vargas convirtió el primer gol para la Sele esta noche ante Haití para arrancar con el pie derecho. Esta anotación lo coloca en el tercer puesto de goles más rápidos en eliminatorias para la Selección Nacional.

El segundo puesto lo ocupa Juan Arnoldo Cayasso, quien le anotó a Panamá en el Estadio Revolución a los 55 segundos.

El primer es para el defensor Francisco Calvo. El central le anotó a Trinidad y Tobago a los 45 segundos, en el mismo recinto que Kenneth Vargas, es decir, el Estadio Nacional. Esa ocasión fue en las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia, específicamente en el año 2017.

Este gol de Vargas lo coloca en el podio de los goles ticos más rápidos en eliminatorias.