Kenneth Vargas, recién llegado de Escocia, debuta en el Torneo de Apertura 2025, en el encuentro entre Herediano contra Puntarenas FC en el estadio Lito Pérez.

El técnico Hernán Medford apostó por varias modificaciones en su alineación. Junto al ingreso de Vargas en ataque, también figuran Elías Aguilar en el mediocampo, Walter Cortéz en defensa y el joven Keymar McLean, quien suma protagonismo en la plantilla.

El último enfrentamiento entre porteños y rojiamarillos en el ‘Lito’ terminó igualado 1-1, con anotaciones de Anthony Hernández para los naranjas y Randy Vega para los florenses. Curiosamente, ninguno de los dos futbolistas continúa en sus respectivos clubes, por lo que esta vez serán otros protagonistas los llamados a marcar diferencia.