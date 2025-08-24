Después de días de especulaciones en redes sociales, el destacado atleta costarricense de BMX, Kenneth Tencio, dejó claro que está viviendo un nuevo romance.

El ciclista no tardó en compartir en sus redes una fotografía junto a la joven relacionista pública Emily Cruz, de 24 años.

La imagen fue capturada durante el concierto de Paulo Londra el pasado 23 de agosto, mostrando la complicidad y alegría de esta nueva pareja, en donde la joven colocó un corazón junto al nombre de Tencio.

Pocos días atrás, el tico había dejado pistas en TikTok durante un paseo en Monteverde, acompañado por una mujer, junto al mensaje “Balance, el descanso es la clave”.

Hay que recordar que Kenneth estaba casado con la creadora de contenido Marcela García, con quien contrajo matrimonio en febrero de 2022 en Jacó.

Sin embargo, aún no se refleja el divorcio en la página del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por lo que la disolución legal del vínculo sigue pendiente, aunque ambos han confirmado en sus redes que su relación sentimental terminó.