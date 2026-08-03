Kenneth Tencio prepara as bajo la manga para la Copa del Mundo

El ciclista costarricense Kenneth Tencio afina los últimos detalles para disputar la segunda fecha de la Copa del Mundo UCI de BMX Freestyle 2026, que se realizará del 6 al 9 de agosto en Birmingham, Alabama, Estados Unidos.

El nacional adelantó que llegará con una sorpresa bajo la manga: un truco de alta dificultad que muy pocos riders se han atrevido a hacer en competencias oficiales.

“Entrené un truco que pocos han querido ejecutar en competencias oficiales por lo complejo. Es muy atrevido, pero sé que los jueces buscan acontecimientos diferentes que igual el público pueda disfrutar”, afirmó Tencio.

Consciente de las exigentes condiciones climáticas que encontrará en territorio estadounidense, donde las temperaturas rondan los 32 grados C, el costarricense decidió viajar con varios días de anticipación para adaptarse al clima y comenzar cuanto antes sus entrenamientos.

La competencia en Birmingham será la segunda parada del circuito mundial, luego de la fecha disputada en Montpellier, Francia, donde Tencio logró avanzar hasta la final y terminó en una meritoria séptima posición.

El mejor resultado del costarricense en una Copa del Mundo sigue siendo el histórico subcampeonato obtenido en Hiroshima, Japón, en 2018, una actuación que lo consolidó entre los mejores exponentes del BMX Freestyle a nivel internacional.

Actualmente, Kenneth ocupa el puesto 10 del ranking mundial, y esta competencia forma parte de su preparación rumbo al próximo ciclo olímpico, donde buscará mantenerse entre la élite mundial y seguir representando a Costa Rica en los principales escenarios del deporte.