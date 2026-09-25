Kenneth Tencio denuncia amenazas de muerte en su contra

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El ciclista Kenneth Tencio manifestó haber recibido amenazas de muerte en los últimos días.

Así lo confirmó mediante un video publicado en sus redes sociales, donde dice que una inquilina del apartamento que alquila no le quiere pagar la mensualidad, al tiempo que tampoco lo deja libre.

“Resulta que llegó un punto en el que ha amenazado con mi vida, ha amenazado con las personas que viven en el lugar, así que ya se tomó todas las medidas legales”, aseguró.

El costarricense manifestó que ha tratado de llevar todo “por las buenas” y no quiere estar involucrado en algún problema.

“Tengo como dos meses y medio de que estaba batallando con una muchacha que no quiere pagarme ni quiere irse”, dijo.

Cuando le empecé a cobrar, me empezó a tratar mal, que si yo era un muerto de hambre, que a mí no me hacía falta ese dinero, y en realidad sí me hace mucha falta porque tengo que pagar las hipotecas del lugar”, agregó.

A través de su video, confesó que este tipo de cosas no suele hacerlas públicas, pero lo hizo con el fin de alzar la voz contra quienes no respetan los contratos y espera que esta situación se pueda resolver cuanto antes.

El pasado fin de semana, el rider se coronó Campeón Nacional de BMX Freestyle por séptima vez en su trayectoria.

Con esta victoria, el atleta nacional extiende exitosamente su corona en la disciplina, donde espera seguir motivando e inspirando a las nuevas generaciones que buscan abrirse paso en el ciclismo de acrobacias.

Además de ser atleta activo, Tencio invirtió sus recursos y patrocinios en la construcción del 10cio Park, ubicado en Jacó, Puntarenas.

Este centro de alto rendimiento es de acceso gratuito/público para promover el deporte, sirviendo como su complejo de entrenamiento profesional y como un semillero para las nuevas generaciones de ciclistas costarricenses e internacionales.