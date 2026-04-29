El ciclista costarricense Kenneth Tencio reunió esta semana a figuras internacionales del BMX en su parque ubicado en Jacó, en un campamento que combinó entrenamiento de alto nivel, intercambio de experiencias y fortalecimiento de la comunidad rider.

Durante varios días, los participantes se sometieron a intensas sesiones de práctica, además de compartir en conversatorios y espacios de convivencia que favorecieron el aprendizaje y la evolución técnica.

Uno de los pilares del campamento fue la infraestructura desarrollada por Tencio, considerada clave para atraer talento internacional. Este espacio ha marcado un antes y un después para el BMX nacional, al ofrecer condiciones de primer nivel que anteriormente solo podían encontrarse fuera del país.

El evento también abrió sus puertas a la comunidad con un Jam Session, donde aficionados y practicantes locales tuvieron la oportunidad de interactuar con atletas de élite. Más allá del espectáculo, esta cercanía impulsa el surgimiento de nuevos talentos y fortalece el crecimiento del deporte desde sus bases.

El campamento contó con la presencia de destacados exponentes del BMX mundial como la medallista olímpica Nikita Ducarroz, el europeo Sebastian Keep, el austriaco Senad Grosic, las colombianas Saray y Liz Villegas, el argentino Gabriel Chaves y el campeón mundial Kieran Reilly, entre otros.