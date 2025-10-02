El apellido Myrie empieza a resonar con fuerza en las divisiones menores del Deportivo Saprissa. Kenan Myrie, defensa central de la categoría U21, se perfila como uno de los jóvenes con mayor proyección del club morado.

Su apellido no es casualidad: es hermano gemelo de Kenay Myrie, lateral derecho del primer equipo y una de las piezas consolidadas en el esquema saprissista en la Primera División.

“Sí, quiero estar en Primera División, pero me lo tomo con calma. Yo entiendo que todos los procesos son diferentes y ahí voy metiéndole en los entrenamientos y partidos. Después de la recuperación me he sentido muy bien, así que seguiré trabajando para en un futuro estar con mi hermano en la Primera, Dios mediante”, expresó el joven Kenan Myrie.

A diferencia de su hermano, Kenan juega como defensa central y actualmente destaca en el Alto Rendimiento, donde ha tenido sólidas actuaciones tras superar una lesión. Su buen nivel lo tiene cada vez más cerca del tan ansiado debut con el primer equipo.

Y aunque su gran referente es Kenay, Kenan también se inspira en otros defensores del plantel profesional, con quienes busca aprender y seguir evolucionando.

“Quiero ser como Kendall Waston. Me gusta ver cómo él va arriba a la hora de atacar mediante balón parado. Otro que me gusta mucho es Fidel Escobar. Son los dos con los que principalmente me referencio para seguir creciendo”, mencionó.

Su meta a corto plazo es clara: ser campeón con la U21, llegar a la Primera División y vestir la camiseta de la Selección Nacional.

Con disciplina, talento y el ejemplo de su hermano como guía, Kenan Myrie sueña con escribir su propia historia en el fútbol costarricense, y todo indica que va por buen camino.