Keiz llora muerte de famoso streamer salvadoreño

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El creador de contenido costarricense Luis Carlos Vargas, conocido como Keiz, lamentó la muerte del streamer salvadoreño Komanche y compartió en redes sociales un emotivo recuerdo de los sueños que ambos compartían.

Carlos Mauricio Gómez, conocido popularmente como Komanche, falleció a los 30 años en México, según confirmaron en redes sus allegados.

“Qué horrible noticia… no puedo creerlo”, escribió el costarricense al inicio de su despedida en redes sociales.

“Hace un año hablamos sobre juntarnos los streamers centroamericanos, bromeamos sobre lo pequeños que son nuestros países de origen, pero lo grandes que seguían siendo nuestras aspiraciones”, expresó.

Keiz también dedicó unas palabras para recordar a su colega como una persona que seguía luchando por sus objetivos, incluso lejos de las miradas del público.

Foto: Redes sociales

“Definitivamente él era una buena persona, que seguía soñando y luchando en silencio… Descansa en paz Koman”, agregó.

El tico también aprovechó sus publicaciones para cuestionar la manera en que algunas personas utilizan las redes sociales para atacar, juzgar y señalar a otros sin conocer sus circunstancias.

“Fundirle la cabeza y la carrera a una persona no es educación, no es sano y no beneficia a nadie”, escribió.

Komanche construyó su trayectoria en el mundo de las transmisiones en vivo y ganó notoriedad entre el público hispanohablante por su contenido relacionado con los videojuegos.