La diputada independiente, Kattia Cambronero, aseguró que por un tema moral y de respeto a la democracia, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, debe rendir cuentas ante el sistema judicial sin su inmunidad.

Según sostuvo la legisladora, el mandatario no debe estar por encima de la Ley, por lo que así como el resto de personas, debe responder ante los tribunales para esclarecer la situación.

“La rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos debe ser un acto natural por parte de un presidente, de no ser así es inmoral. Si en el 2023 un joven costarricense fue condenado a 3 años de cárcel por robar 7 picaritas ¿Por qué el presidente Chaves no puede someterse a un proceso judicial donde aclare las acusaciones? El que nada debe, nada teme“, señaló la legisladora.

Además, cuestionó al mandatario por asegurar durante la conferencia de prensa semanal que este proceso corresponde a un “show político”, asegurando que quien crea eso, no se merece liderar este país