Kattia Calvo tras reelección de Carlo Díaz “Se ha convertido en un actor político de la oposición”

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Kattia Calvo, arremetió contra Carlo Díaz luego de que la Corte Plena acordara reelegirlo como fiscal general de la República por un nuevo periodo de cuatro años.

Calvo cuestionó la gestión de Díaz al frente del Ministerio Público y aseguró que, a su criterio, el funcionario perdió la objetividad necesaria para mantenerse en el cargo.

“Es una persona que no ha logrado bajar un número en la mora judicial y que vemos claramente que se ha convertido en un actor político de la oposición. No tiene definitivamente la objetividad, ni el temple, ni el carácter, ni la autoridad moral para seguir siendo el fiscal general de la República”, manifestó.

La legisladora también lanzó cuestionamientos sobre actuaciones del fiscal y mencionó casos relacionados con extraditables, investigaciones por narcotráfico y señalamientos alrededor de nombramientos y mejoras salariales.