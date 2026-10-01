Kattia Calvo sobre dar arroz con pollo: “¿Por qué no podemos hacerlo?”

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Kattia Calvo, defendió que se pueda brindar alimentación a las personas que asistieron a la sesión solemne en Puntarenas, luego de los cuestionamientos surgidos por gritos y silbidos a diputados.

La discusión surgió después de que diputados de oposición señalaran que personas que asistieron a la actividad y que gritaron contra legisladores opositores habrían recibido arroz con pollo y refrescos por parte del oficialismo. Los parlamentarios de oposición incluso señalaron que esas personas fueron llevadas por la fracción de Gobierno.

Calvo rechazó que exista algo irregular en brindar comida a quienes se trasladan desde lugares alejados para acompañarlos y aseguró que, en otras ocasiones, ella misma ha colaborado para comprar alimentos.

“A mí me da mucho pesar que hagan ese tipo de comentarios porque la gente humilde no es sinónimo de gente muerta de hambre. Yo, en algunas ocasiones, no en Puntarenas, pero en otras ocasiones, he contribuido inclusive para que la gente que nos acompaña tenga un fresquito o tenga un sándwich. Yo a eso no le veo ningún problema”, manifestó.

Foto: Asamblea Legislativa.

La legisladora agregó que muchas personas viajan desde zonas como Talamanca, la Zona Sur o las islas para participar en actividades y consideró válido que los diputados puedan ayudarles con alimentación utilizando sus propios recursos.

“Si nosotros, independientemente de lo que sea, queremos darles un fresco, un sándwich o el famoso arroz con pollo, que es lo que sale más barato, ¿por qué no podemos hacerlo?”, cuestionó.

Calvo afirmó que, en esos casos, se trataría de dinero proveniente de los bolsillos de los propios legisladores.

“Es dinero nuestro, es dinero del salario nuestro y podemos invertirlo en lo que nos dé la gana”, sostuvo.

Además, negó que el PPSO trasladara a las personas que participaron en la sesión solemne y aseguró que los asistentes llegaron por sus propios medios, incluidos pescadores procedentes de distintas comunidades.

Gordienko cuestiona organización

Por su parte, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, sostuvo una versión distinta y aseguró que algunas de las personas presentes forman parte de grupos que asisten recurrentemente a actividades relacionadas con el oficialismo.

“Estas personas son las mismas. Está documentado por todos los medios, incluso por personas privadas que a sus redes han subido videos de este contingente de personas que son las mismas que van a cada una de las actividades de gobierno y de la facción de Pueblo Soberano”, afirmó.

Gordienko agregó que, a su criterio, existe una organización detrás de esas participaciones. Incluso, la socialcristiana ironizó con que las personas deberían pedir algo más que alimentación.

“Ya yo diría que estas personas tienen que reclamarle a Pueblo Soberano algo más que el arroz con pollo que les da. Ya le deberían reclamar derechos laborales”, señaló.

La polémica ocurre después de que la sesión solemne del Congreso realizada este miércoles en Puntarenas estuviera marcada por gritos, abucheos e interrupciones durante las intervenciones de varios diputados de oposición.