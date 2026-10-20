Kattia Calvo presenta denuncia penal contra Ariel Robles

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó este martes una denuncia penal contra el exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, por sus llamados a emular en Costa Rica las manifestaciones registradas en Francia y España.

El documento fue recibido este 20 de octubre por el Ministerio Público y señala a Robles por los presuntos delitos de instigación pública e intimación pública, según consta en el escrito presentado por los legisladores.

Kattia Calvo, diputada oficialista, indicó que la acción fue respaldada por 28 integrantes de la bancada de Gobierno. El PPSO señaló que los legisladores José Miguel Villalobos, Nayuribe Guadamuz y Osvaldo Artavia no firmaron la denuncia “porque no estaban”.

“Hoy hemos presentado una denuncia en el Primer Circuito Judicial, en Trámite Rápido propiamente, en contra del exdiputado y quien se ha autodenominado líder de izquierda, Ariel Robles”, declaró.

Ariel Robles. Fotografía Sergio Espinoza

Cuestionan llamado

La controversia surgió por una publicación realizada por Robles el sábado 17 de octubre, previo a la manifestación convocada en defensa de las universidades públicas.

“¡Salgamos a defender el futuro de la sociedad costarricense! El 20 de octubre no solo deberíamos marchar por la educación pública, deberíamos acampar frente una Asamblea Legislativa y Gobierno que no quiere escuchar. Así como está sucediendo en Francia y España, defender que la política deje de ser ficción y resuelva problemas reales”, escribió Robles, según reproduce la denuncia.

Los legisladores sostienen en el documento que esta publicación buscaba incentivar a jóvenes a emular las protestas europeas y vinculan el mensaje con episodios de violencia, vandalismo, saqueos e incendios que, según argumentan, ocurrieron durante esas movilizaciones.

“Es un delito que está contemplado en el Código Penal y que se refiere a que no puede ningún líder o ninguna persona que tenga alguna influencia sobre ciertos grupos hacer una convocatoria para ocasionar desorden público ni ningún acto de vandalismo ni ninguna actividad que infrinja la ley”, manifestó Calvo.

El escrito incorpora como elementos de prueba publicaciones de Robles y de la Juventud del Frente Amplio, noticias sobre las protestas en Francia y la conferencia de prensa realizada por Pueblo Soberano.