Kattia Calvo denunciará penalmente a Ariel Robles y lo llama “indecente y cobarde”

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

La diputada oficialista Kattia Calvo anunció este lunes que presentará una denuncia penal contra el excandidato presidencial del Frente Amplio (FA), Ariel Robles, a quien además calificó de “indecente” y “cobarde”.

El anuncio se produjo durante una intervención en una conferencia de prensa, en medio de una escalada de cuestionamientos del oficialismo contra Robles por su llamado a replicar en Costa Rica manifestaciones como las registradas en Francia.

Calvo aseguró que llevará el caso ante las autoridades judiciales, aunque de momento no precisó el delito por el cual interpondrá la denuncia.

La legisladora también lanzó fuertes calificativos contra Robles y cuestionó el planteamiento realizado por el frenteamplista.

Arremete contra el comunismo

Durante su intervención, Calvo amplió sus críticas hacia el comunismo, al que comparó con una enfermedad que afecta a la sociedad.

“El comunismo es un cáncer y un comején que carcome la sociedad”, manifestó la legisladora.

Las declaraciones de Calvo se sumaron a las realizadas este lunes por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, quien acusó al PLN, Frente Amplio, PUSC y Coalición Agenda Ciudadana de conformar una alianza dispuesta a llegar a extremos “antidemocráticos y comunistas”.