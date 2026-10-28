Katrinas Fest llenará de color San José

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El Parque Nacional se llenará de color y tradición este fin de semana con el Katrinas Fest 2026, una celebración inspirada en el Día de Muertos que reunirá propuestas culturales, gastronomía y espectáculos musicales para disfrutar en familia.

Foto: Cortesía MSJ

La actividad se realizará el sábado 31 de octubre, de 10:00 a. m. a 9:00 p. m., y el domingo 1 de noviembre, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

La jornada también incluirá presentaciones de danzas tradicionales, una sesión de Cardiodance con Wendy Fit y música en vivo con artistas como Héctor Grande, Carlos Flah, Karito, Cossi y Konflicto.

El cierre estará a cargo de Yeris Lobo, quien ofrecerá un tributo a Vicente Fernández a partir de las 7:25 p. m.

Foto: Cortesía MSJ

La propuesta invita a las familias josefinas y al público en general a acercarse al centro de San José para disfrutar de una celebración que combina entretenimiento y expresiones culturales vinculadas a esta tradición.