Kartismo nacional calienta motores

La emoción del kartismo nacional regresa este fin de semana con el inicio del Campeonato Nacional de Invierno, certamen que arrancará este domingo en el circuito P1 Speedway del Parque Diversiones, en San José. La primera fecha reunirá a 120 pilotos de todas las edades y categorías, quienes buscarán comenzar con fuerza una temporada compuesta por cinco jornadas de competencia. El torneo de invierno se disputa de manera independiente al Campeonato Nacional de Verano, por lo que cada temporada el kartismo costarricense corona a dos campeones nacionales por categoría. Este formato mantiene una alta competitividad durante todo el año y brinda a los pilotos una nueva oportunidad para luchar por el título.

Como ya es tradición, la organización decidió modificar el trazado del circuito para ofrecer un mayor reto a los competidores y hacer más atractivas las carreras para el público. En esta ocasión se utilizará el circuito corto del P1 Speedway, con una longitud de 970 metros y recorrido en sentido antihorario.

“Como es habitual, con el fin de darle mayor competitividad y emoción a cada carrera, la organización cambió el trazado de la pista. Para esta primera fecha se utilizará el circuito corto, con 970 metros de longitud, en sentido antihorario”, informaron los organizadores.

La programación iniciará a las 8:30 de la mañana con las prácticas oficiales, seguido de las sesiones de clasificación, las carreras prefinales y las finales, en las que quedarán definidos los primeros líderes del campeonato.

Los aficionados podrán asistir de manera gratuita al circuito P1 Speedway para disfrutar de una jornada llena de velocidad y adrenalina. Únicamente quienes ingresen en vehículo deberán cancelar ¢4.750 por concepto de parqueo.

La competencia reunirá a pilotos en las categorías Kid Kart, T4 Tilly Mini, Micro ROK, Mini ROK, Tillotson Junior, Tillotson Senior, Tillotson Heavy, VLR Junior, VLR Senior, VLR Máster, ROK Shifter Senior y Shifter Máster, reflejando el crecimiento del kartismo nacional y la participación de corredores de distintos niveles de experiencia.

Con un renovado trazado, una nutrida parrilla de competidores y la expectativa por conocer a los primeros ganadores del campeonato, el Campeonato Nacional de Invierno promete ofrecer un espectáculo de alto nivel desde su primera fecha.