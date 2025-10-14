El cantante costarricense Dani Maro encontró la chispa para su nuevo tema tras escuchar una línea en una canción de Karol G.

En “Viajando por el mundo”, la artista colombiana exclama: “¡Ay, pero qué bonito es gritar ‘Pura vida’ en Costa Rica!”, y esa frase fue suficiente para encender la creatividad de Maro, quien ahora presenta su sencillo “PURA VIDA EN CR”.

El tema incluso se ha mantenido por varios días en el primer lugar del listado más viral de Spotify. “Una frase de Karol G me inspiró y alcanzó el top uno por varias semanas. Ella hizo ese tema junto a esa frase, y para mí fue una completa bendición cuando la escuché la verdad. Fue también como una bofetada para mí de darme cuenta en el país que vivo y de ahí me inspiré”, confesó el artista nacional.

Dani explica que la canción gira en torno a la libertad que se vive en el país.

“Podemos gritar pura vida en la calle y nadie nos va a decir nada, no nos vamos a meter en problemas”, expresó con orgullo.

La letra también rinde homenaje al mar y a los paisajes que, según Maro, tienen la capacidad de limpiar el alma, renovar energías y dejar atrás lo negativo, igual que las olas borran las huellas en la arena. La canción ya está disponible en todas las plataformas musicales y el videocplip oficial se puede observar en la página de YouTube.