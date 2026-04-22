Karol G elige Costa Rica como su única parada en Centroamérica

La reconocida cantante colombiana, Karol G, no solo confirmó su regreso a Costa Rica, sino que escogió el país como su única parada en toda Centroamérica dentro de su ambicioso “Viajando por el mundo Tropitour”.Según el calendario oficial de su gira mundial, la artista se presentará el próximo 27 de noviembre en el INS Estadio, en un espectáculo que ya se perfila como uno de los más importantes del año.

La cantante anunció su gira mundial.

La elección de suelo nacional como único destino en la región convierte este show en un punto de encuentro para fanáticos de países vecinos que no figuran en la lista. Con esta gira recorrerá más de 39 estadios en América y Europa, con paradas en ciudades como Chicago, Los Ángeles, Miami y Nueva York en Estados Unidos, además de destinos latinoamericanos como Monterrey, Bogotá, Lima y São Paulo, antes de cerrar en Europa con presentaciones en Madrid, París y Londres.

En ese contexto, la inclusión de Costa Rica como único país centroamericano resalta el peso del mercado local dentro de la gira.

Por ahora, no se han dado a conocer detalles sobre la venta de entradas para el concierto en suelo tico, lo que mantiene a los seguidores atentos a futuros anuncios sobre fechas, precios y modalidades de compra.

El entusiasmo no es casual. La última vez que “La Bichota” visitó el país fue en 2024, cuando logró un lleno total en el mismo recinto, agotando dos fechas consecutivas.

Ese hito consolidó su fuerte conexión con el público costarricense y dejó claro el nivel de convocatoria que tiene en la región.

Con una carrera que no ha dejado de crecer, la interprete viene de marcar hitos importantes en la industria, como convertirse en una de las figuras latinas más influyentes a nivel global y encabezar grandes escenarios internacionales.

Ahora, con este nuevo tour, vuelve a apostar por Costa Rica como un destino clave, reforzando su vínculo con los fanáticos ticos y posicionando al país como una parada estratégica dentro de su recorrido mundial.