Karina Ramos, a pesar de haber aparecido en diversas ocasiones en la pantalla chica, cumplió el sueño de formar parte de uno de los más reconocidos programas internacionales: “Lo Tomas o Lo Dejas”.

“Desde el primer día que llegué a México, soñaba con participar en una producción como esta, y fue aún más increíble de lo que imaginé”, indicó la tica a través de sus redes sociales.

Este proyecto era una meta que la modelo venía preparando desde tiempo atrás con discreción. Sin embargo, lo mantuvo en secreto hasta el día del estreno en el canal mexicano UniMás. También estará disponible en la plataforma de streaming Vix. “Fue retador, cansado y muy enriquecedor… No me alcanzan las palabras para expresar lo agradecida y feliz que estoy. No se lo pueden perder”, comentó la creadora de contenido.

Ramos no estará sola en sus apariciones, ya que compartirá escena con el actor y conductor mexicano Paul Stanley, encargado de liderar la dinámica del concurso.

El formato consiste en que cada jugador debe escoger una caja que contiene un monto de dinero oculto. A lo largo del desarrollo del juego, debe decidir si acepta las ofertas en efectivo del “banquero” o continúa abriendo otras cajas, arriesgándose a obtener una cantidad mayor o menor.