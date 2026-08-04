Karina Campos espera segundo bebé

La reconocida creadora de contenido costarricense Karina Campos reveló que está esperando a su segundo hijo.

Mediante una emotiva publicación, Campos confirmó que muy pronto volverá a convertirse en madre junto a su esposo, el empresario Mauricio Ulate, con quien ya comparte la crianza de su primera hija Lua.

Una gran noticia

El anuncio estuvo acompañado de imágenes, videos familiares y un mensaje cargado de emoción, en el que la pareja expresó la felicidad que vive al sumar un nuevo integrante a su hogar.

Esta no es la primera vez que Karina comparte con sus seguidores momentos importantes de su vida personal.

En 2024 anunció su primer embarazo a través de Instagram y posteriormente reveló que esperaba una niña quien actualmente tiene 1 año y 9 meses, compartiendo gran parte de esa experiencia con quienes la siguen en redes sociales.

Una nueva etapa

Por ahora, la creadora de contenido disfruta de esta nueva etapa familiar y continúa compartiendo parte de su día a día con la naturalidad que la ha caracterizado desde que comenzó su carrera en las plataformas digitales.