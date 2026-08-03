Karina Campos anuncia que está embarazada de su segundo bebé

La influencer y creadora de contenido costarricense Karina Campos reveló este fin de semana que está esperando a su segundo hijo.

Mediante una emotiva publicación, Campos confirmó que muy pronto volverá a convertirse en madre junto a su esposo, Mauricio Ulate, con quien ya comparte la crianza de su primera hija.

El anuncio estuvo acompañado de imágenes familiares y un mensaje cargado de emoción, en el que la pareja expresó la felicidad que vive al sumar un nuevo integrante a su hogar.

Esta no es la primera vez que Karina comparte con sus seguidores momentos importantes de su vida personal. En 2024 anunció su primer embarazo a través de Instagram y posteriormente reveló que esperaba una niña, compartiendo gran parte de esa experiencia con quienes la siguen en redes sociales.

Por ahora, la creadora de contenido disfruta de esta nueva etapa familiar y continúa compartiendo parte de su día a día con la naturalidad que la ha caracterizado desde que comenzó su carrera en las plataformas digitales.