El costarricense Joshua Núñez obtuvo la medalla de oro en karate individual en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, luego de una gran presentación que le permitió enfrentarse a rivales de El Salvador y Guatemala.

Núñez demostró un rendimiento impresionante en su preparación para obtener el puntaje más alto de la competencia, demostrando un buen nivel técnico del karate nacional.

En la misma disciplina, Reinier Palma obtuvo la medalla de plata en kumite masculino, mientras que Valeria Monge también sumó plata en kata femenino, cerrando una jornada de muchos logros importantes para el karate costarricense.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra