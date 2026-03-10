Karate costarricense brilla en Managua con 36 medallas

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La delegación de Costa Rica tuvo una destacada actuación en el XXXI Campeonato Centroamericano de Karate Do, disputado del 1 al 8 de marzo en Managua, Nicaragua, al finalizar su participación con un total de 36 medallas.

El equipo nacional sumó 6 medallas de oro, 10 de plata y 20 de bronce, en las modalidades de kata y kumite, tanto en pruebas individuales como por equipos.

El evento reunió a los mejores exponentes del karate de la región centroamericana, con atletas desde categorías infantiles hasta divisiones senior y de para-karate.

Durante la competencia, los representantes costarricenses lograron ubicarse en múltiples ocasiones en el podio, evidenciando el nivel competitivo del país en este deporte.

Entre los resultados más destacados sobresalen las medallas de oro obtenidas por María Belén González Alfaro y Samantha Fung Vargas en la modalidad de kumite. También resaltó el título conseguido por Luis Yazdani Loría Hernández en para-karate, sumando otro logro importante para la delegación nacional.

Además de los triunfos en combate, el equipo costarricense también obtuvo varias medallas en kata, tanto en pruebas individuales como por equipos, lo que contribuyó a alcanzar el destacado total de medallas en este torneo regional, considerado uno de los más importantes del calendario centroamericano.

Medallistas de Costa Rica

Oro (6)

• María Belén González Alfaro

• Samantha Fung Vargas

• Sofía Fernández Monge

• Joshua Steve Núñez Guevara

• Luis Yazdani Loría Hernández (Para-Karate)

• Kata

Plata (10)

• Valentina Jara Muñoz

• Joel David Bolaños Esquivel

• Victoria López Arce

• Aymará Salazar Rojas

• Moisés González Salas

• José Andrés Hernández Vargas

• Viset Anaholy Ramírez Aquino

• Sebastián Isaac Segura Guido

• Fabiola León Salas

• Kumite Equipo Senior – Costa Rica

Bronce (20)

• Kai Busto Jiménez

• Tomás Elizondo García

• Camila González Arguedas

• Sebastián Moreira Garro

• Sebastián Alonso Méndez Ramírez

• Natan Corrales Zamora

• Esther Melissa Rivas Palacios

• Alana Aurora Solomon Angulo

• Desireé Manuela Alvarado Sibaja

• Nicolás Bonilla Barrantes

• Angie Dialexa Cásares Mighty

• Sebastián Rodríguez Chaves

• Juan José León Salas

• Amy del Carmen Vásquez Pasos

• Kata Equipo Masculino – Costa Rica

• Kumite Equipo Junior Masculino – Costa Rica

• Kumite Equipo Junior Femenino – Costa Rica

• Bronce categoría junior

• Bronce categoría senior

• Bronce categoría juvenil

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra