Kane y Putellas: Vea los premios en la gala del Balón de Oro

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Londres fue el escenario de la gala número 70 del Balón de Oro, celebrada este lunes 26 de octubre en el London Palladium.
En una velada organizada por France Football y la UEFA, el delantero inglés Harry Kane obtuvo el Balón de Oro masculino, mientras que la española Alexia Putellas se adjudicó el Balón de Oro femenino.
La ceremonia sirvió además para premiar a los máximos goleadores y guardametas de la temporada. El Trofeo Gerd Müller al mejor delantero distinguió a Harry Kane en la rama masculina y a la mexicana Charlyn Corral en la femenina.
Por su parte, el Trofeo Yashin reconoció a Unai Simón y Cata Coll como los mejores porteros del año.
Las jóvenes promesas y los entrenadores de élite también tuvieron su espacio en la gala. El Trofeo Kopa al mejor talento joven fue entregado a Lamine Yamal y Vicky López, mientras que el Trofeo Johan Cruyff galardonó a Luis de la Fuente como mejor técnico masculino y a Pere Romeu en la categoría femenina.
Para completar los 13 galardones entregados, el PSG y el FC Barcelona fueron nombrados Clubes del Año en las categorías masculina y femenina, respectivamente. Finalmente, el Premio Sócrates, destinado a reconocer iniciativas solidarias y de impacto social, fue concedido a Bukayo Saka.