Kane y Putellas: Vea los premios en la gala del Balón de Oro

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Londres fue el escenario de la gala número 70 del Balón de Oro, celebrada este lunes 26 de octubre en el London Palladium.

En una velada organizada por France Football y la UEFA, el delantero inglés Harry Kane obtuvo el Balón de Oro masculino, mientras que la española Alexia Putellas se adjudicó el Balón de Oro femenino.

La ceremonia sirvió además para premiar a los máximos goleadores y guardametas de la temporada. El Trofeo Gerd Müller al mejor delantero distinguió a Harry Kane en la rama masculina y a la mexicana Charlyn Corral en la femenina.

Por su parte, el Trofeo Yashin reconoció a Unai Simón y Cata Coll como los mejores porteros del año.

Putellas ganó su tercer Balón de Oro (Foto: AFP)

Las jóvenes promesas y los entrenadores de élite también tuvieron su espacio en la gala. El Trofeo Kopa al mejor talento joven fue entregado a Lamine Yamal y Vicky López, mientras que el Trofeo Johan Cruyff galardonó a Luis de la Fuente como mejor técnico masculino y a Pere Romeu en la categoría femenina.

Para completar los 13 galardones entregados, el PSG y el FC Barcelona fueron nombrados Clubes del Año en las categorías masculina y femenina, respectivamente. Finalmente, el Premio Sócrates, destinado a reconocer iniciativas solidarias y de impacto social, fue concedido a Bukayo Saka.