Los Juzgados de Ejecución de la Pena resolvieron un total de 12.121 trámites sobre libertad condicional en los años 2022, 2023 y 2024, de acuerdo con estadísticas del Poder Judicial.

De esta cantidad, sólo 215 casos fueron declarados con lugar, esto representa un 1,8%, ya que la mayoría de los casos terminan en archivo, se acumulan a otras gestiones o son declaradas sin lugar.

El beneficio de libertad condicional es la posibilidad que se le otorga a la persona condenada, que reúne ciertos requisitos, de abandonar la cárcel con la condición de que guarde determinada conducta.

Alguna de estas condiciones podría ser firmar una vez al mes en las oficinas de atención a la comunidad a cargo del Ministerio de Justicia y Paz (ente encargado de la administración de los centros penitenciarios), según su domicilio.

Odilie Robles, jueza de Ejecución de la Pena, indicó que la ley les otorga la potestad ordenar privación de libertad cuando se compruebe un incumplimiento por parte del beneficiario.

Además, como parte del proceso se podría impedir el ingreso del sentenciado como visitante a los centros penitenciarios, como medida de prevención a la reincidencia.

“Se procura que la persona termine de descontar su pena alejada de la reincidencia delictiva, pero, nos reservamos la posibilidad de detener a la persona ante un posible incumplimiento”, dijo Robles en entrevista con el Poder Judicial.

Un aspecto para valorar este beneficio es no tener antecedentes penales mayores a los seis meses de prisión. Sin embargo, la suspensión o revocatoria de la libertad condicional siempre está latente, mientras se ejecuta este beneficio.

Hay que destacar, que, en promedio, más el 50% de solicitudes de libertad condicional finalizan archivadas, de acuerdo a las estadísticas del Poder Judicial.

Datos difieren con Justicia y Paz

El Instituto Nacional de Criminología (INC), del Ministerio de Justicia y Paz, es el encargado de emitir diagnósticos sobre la conducta y el grado de rehabilitación de una persona privada de libertad, para que el juez evalúe la libertad condicional.

Entre 2023 y 2024, un total de 456 personas condenadas con recomendación negativa del INC (323 y 133) habrían recibido el beneficio de libertad condicional, según los datos estadísticos de Justicia y Paz.

Sin embargo, el análisis del INC solo sirve de valoración para el juez, quien es el encargado final del tomar la decisión final si procede o no la solicitud.

Valoración de requisitos

Los artículos 64 y 65 del Código Penal, contienen puntualmente los requisitos a cumplir por las personas sentenciadas:

• Se debe considerar si la persona privada de libertad ya cumplió la media pena o los dos tercios de la pena

• Otro aspecto para valorar es no tener antecedentes penales mayores a los seis meses de prisión

¿Quién puede solicitar libertad condicional?

• Todo condenado a pena de prisión podrá solicitar al juez competente, y éste facultativamente conceder la libertad condicional, cuando haya cumplido la mitad de la pena impuesta en sentencia ejecutoriada

• El juez pedirá al INC, para su resolución, el diagnóstico y pronóstico criminológico del penado y un informe en que conste, si el solicitante ha cumplido o no el tratamiento básico prescrito

• El INC podrá también solicitar en cualquier momento la libertad condicional, si el juez hubiere denegado el beneficio cuando el reo lo solicitó

• El INC deberá informar sobre la buena conducta, servicios prestados, ocupación y oficios adquiridos que le permitan al condenado una vida regular de trabajo lícito, además de un estudio de su personalidad

• Este beneficio no aplica para personas sentenciadas por casos de femicidio, delincuencia organizada, terrorismo, legitimación de capitales, violencia contra persona en uso de armas de fuego y participación en crimen organizado