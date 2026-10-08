Juzgado revoca medida cautelar contra Incop por terrenos para Puerto Caldera

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El proceso de modernización de Puerto Caldera podrá continuar luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo revocara una medida cautelar provisionalísima que había sido concedida contra el Estado y el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).

La resolución dejó sin efecto la medida otorgada el 27 de julio de 2026. El órgano jurisdiccional también declaró sin lugar la solicitud presentada contra el Estado y el INCOP.

“Desde el inicio, hemos actuado con responsabilidad, transparencia y absoluto respeto al ordenamiento jurídico, convencidos de que las actuaciones institucionales relacionadas con Puerto Caldera se han desarrollado conforme al marco legal y técnico correspondiente. Esta resolución representa un paso importante para el Incop y una señal positiva para el proceso de modernización de Puerto Caldera, una infraestructura estratégica para Costa Rica, para el comercio exterior y para el desarrollo económico de la región del Pacífico”, afirmó Wagner Alberto Quesada Céspedes, presidente ejecutivo del Incop.

La gestión judicial estaba relacionada con la situación jurídica y ambiental de los terrenos vinculados al desarrollo portuario de Puerto Caldera, así como con la denominada Zona Portuaria Reservada y la Zona Protectora de Tivíves.

El demandante alegó la existencia de una controversia técnica acerca de la delimitación territorial y aportó documentación topográfica que, según su interpretación, evidenciaría una posible superposición entre el área objeto de la concesión y la Zona Protectora Tivives.

“En cuanto al peligro en la demora, la parte actora afirma que la formalización del contrato concesional y la eventual ejecución posterior del proyecto podrían consolidar situaciones jurídicas y materiales difíciles de revertir, con potencial afectación de ecosistemas, cobertura forestal, humedales, manglares, drenajes y biodiversidad asociada a la Zona Protectora Tivives”, indica el documento.

El juzgado tomó la decisión después de analizar los argumentos y elementos aportados por las partes y determinó que no correspondía mantener la medida cautelar solicitada.

Con la resolución, la institución sostiene que las actuaciones relacionadas con el proyecto pueden continuar conforme a los procedimientos establecidos.

Modernización de Puerto Caldera

La modernización del puerto mantiene el carácter prioritario que le asigna el Gobierno y cuenta con el acompañamiento técnico de la Corporación Financiera Internacional (IFC), integrante del Grupo Banco Mundial.

El proceso busca avanzar bajo prácticas internacionales para el desarrollo de infraestructura portuaria y está vinculado con el fortalecimiento de la capacidad del principal puerto del Pacífico costarricense para atender las necesidades del comercio exterior.

La resolución judicial no significa que hayan concluido los procedimientos relacionados con el proyecto, sino que deja sin efecto la medida cautelar provisionalísima que había sido dictada en julio.

El Incop señaló que continuará con las actuaciones institucionales relacionadas con Puerto Caldera y con los procedimientos establecidos para su modernización.