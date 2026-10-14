Juzgado ordena que el SEC recupere su sede tras disputa interna

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) recuperará el control de su sede central, ubicada en Montes de Oca, luego de que un juzgado ordenara devolver las instalaciones a sus representantes.

La decisión se tomó el 13 de octubre, a petición del Ministerio Público, en medio de un conflicto entre la actual dirigencia del sindicato y la exsecretaria general, María Yorgina Alvarado Díaz.

Según informó el presidente del SEC, Gilberth Díaz, la medida busca proteger las instalaciones y los documentos de la organización, mientras las autoridades investigan varias denuncias penales.

Asimismo, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Policía Municipal de Tránsito se presentaron para ejecutar la orden judicial.

¿Qué ocurrió?

Alvarado fue expulsada de la organización y dejó de ocupar la Secretaría General el 2 de octubre. Esa decisión fue confirmada por los representantes del SEC.

Sin embargo, el sindicato afirma que el 5 de octubre Alvarado ingresó a las oficinas centrales y tomó el control del edificio y de varios documentos.

Entre los archivos que quedaron en disputa hay registros de dinero, estados de cuenta de una tarjeta corporativa, informes de viáticos, actas y documentos relacionados con el proceso disciplinario de la exsecretaria general.

El SEC sostiene que esos documentos son importantes para las denuncias presentadas ante las autoridades y que deben quedar protegidos para facilitar las investigaciones.