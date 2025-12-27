Juventus acelera al final y se trepa al podio de la Serie A

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La Juventus logró una victoria clave este sábado al imponerse 2-0 en su visita al Pisa por la jornada 17 de la Serie A, en un partido que se resolvió en el tramo final y que le permitió a los turineses subir al tercer lugar de la tabla.

Tras un encuentro trabado y con un Pisa ordenado en defensa, la Vecchia Signora abrió el marcador al minuto 73 con anotación de Pierre Kalulu. Ya en tiempo de descuento, Kenan Yildiz sentenció el compromiso con el 2-0 definitivo, validado tras revisión del VAR.

Con este resultado, la Juventus llegó a 32 puntos, igualando al AC Milan y quedando a uno del líder Inter de Milán, aunque con dos partidos más disputados que sus principales rivales.

En otros resultados de la jornada sabatina, el Como goleó 3-0 al Lecce, mientras que Lazio y Udinese igualaron 1-1. En la parte baja de la tabla, Parma venció 1-0 a Fiorentina y Cagliari sumó tres puntos importantes al derrotar 2-1 al Torino.