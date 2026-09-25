Juveniles brillan en Campeonato de Gimnasia Rítmica 

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Las atletas salieron al tapiz del Campeonato Nacional de Gimnasia Rítmica 2026 con el anhelo de cumplir el sueño de ser la monarca.

El certamen, organizado por la Federación Deportiva de Gimnasia Rítmica, se efectuará hasta el domingo 27 de septiembre de 2026. La cita reúne a 450 atletas de 14 asociaciones del país en las modalidades individual, tríos y equipos con aro, pelota, mazas y cinta.

Galilea Álvarez destaca

en la categoría Élite

Entre las figuras sobresalientes figuró Galilea Álvarez Arévalo, del Club Artzu, quien a sus 17 años conquistó la medalla de oro en la categoría Élite en las pruebas de Aro y Pelota. La gimnasta espera lograr las preseas doradas este viernes en las rutinas de Masa y Cinta.

“Yo inicié en la Gimnasia Rítmica a los 7 años. Siempre observé a las chicas de la categoría mayor. Hoy llegué a esa etapa, y ahora mi deseo es ser constante. Seguir en la Selección Nacional y poder ser referente de las más pequeñitas”, afirmó Álvarez Arévalo.

Durante la mañana, el evento contó con la visita de Jeffry Umaña Avendaño, Primer Caballero de la República, y Marlon Navarro Álvarez, presidente del Consejo Nacional de Deportes y Recreación, para apoyar a las federaciones y observar el talento. Ambas autoridades colocaron las medallas a las disciplinas que compitieron en horas de la mañana.

Navarro señaló que la gimnasia es una disciplina de rápido crecimiento que requiere apoyo del Icoder y del Gobierno para llegar a más jóvenes. “El deporte es una pasión pero también requiere disciplina y esfuerzo y la gimnasia es un ejemplo de esos principios”, resaltó Navarro.

Nutrida competencia

y clubes participantes

La segunda jornada reunió a las categorías Senior y Juvenil (Aro y Pelota), Nivel 8, Nivel 7, AC2 Tríos Cuerda y Pelota, y Nivel 5 (Mazas y Cinta) Sub 1 a 6. En la justa compiten clubes como Artzu, Moreli, Meraki, Dulcehe, Caribe Queen, Asogira, Harmony, Gym Art, Agira, Caribbean Queen, New Stars Academy, Kairós, Rítmica Occidente, Shalom y Calderón en las categorías Senior, Juvenil y Élite (FIG).