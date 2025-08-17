Hay novedades en la convocatoria de Paulo César Wanchope. Saprissa enfrentará al Municipal Liberia este domingo en el estadio Edgardo Baltonado.

Diario Extra conoce que el técnico morado tuvo dos ausencias inesperadas para este compromiso: Nicolás Delgadillo y Deyver Vega; ninguno viajó.

Sin embargo, fuentes cercanas a este medio nos indican que, el juvenil que muchos morados desean observar, sí entró en lista.

Akheem Wilson se subió al autobús que llevó a Saprissa hacia la “Ciudad Blanca”. El extremo de 18 años y oriundo de Puerto Limón podría hacer su debut este domingo si así lo considera ‘Chope’.

Akheem Wilson enfrentando a Alajuelense con Saprissa U21.

Por su parte, Kenay Myrie también está en convocatoria luego de perderse los últimos dos partidos por prevención tras una dolencia muscular.

Otro que entró en lista, y que también sumaría sus primeros minutos, es Marcos Escoe, quien hace unos días fue presentado como nuevo delantero del conjunto tibaseño.

Cabe destacar que David Guzmán aún sigue en proceso de recuperación. De momento, se desconoce si podrá viajar o no a Panamá este lunes.

Saprissa tuvo semana larga para preparar el partido contra los “aurinegros” que iniciará a las 3:00 p.m. y el cual pitará Jonathan Leitón.

Los morados ganaron en sus últimas cinco visitas a Liberia.