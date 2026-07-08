Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

La final de la Copa del Mundo 2026 tendrá un espectáculo de medio tiempo histórico. Justin Bieber fue confirmado como nuevo coestelar del primer Halftime Show en una final mundialista, donde compartirá escenario con Madonna, Shakira y BTS.

El evento se realizará el próximo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, durante la gran final del torneo. Además, también participarán Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel y el PS22 Chorus junto a Coldplay.

Según informó FIFA, el espectáculo también servirá para impulsar el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a educación de calidad y oportunidades en el fútbol para niños alrededor del mundo.

De momento, ya se han recaudado más de 50 millones de dólares, en parte gracias a la donación de 1 dólar por cada entrada vendida para los partidos del Mundial 2026.

El show será producido por Global Citizen, en alianza con Live Nation y Done + Dusted, y contará además con la participación de personajes de Sesame Street y The Muppets como parte del mensaje educativo del evento.