El Tribunal Penal de Hacienda ratificó la legalidad de 23 allanamientos y la prueba obtenida en el caso “Pista oscura”. Esta decisión surge tras rechazar apelaciones presentadas por la empresa constructora MECO y otros imputados vinculados a la causa judicial.

La resolución confirma que las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción realizadas en mayo de 2025 son totalmente lícitas.

Los registros se ejecutaron en viviendas, oficinas públicas y empresas privadas, permitiendo recolectar evidencia de gran interés para la investigación.

La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la inclusión del cantón de Liberia en un decreto de emergencia por ondas tropicales.

Se presume que esta inclusión fue indebida, considerando que los fenómenos climáticos que la motivaron ocurrieron durante el año 2022.

También se indagan anomalías en el contrato de la pista del Aeropuerto Daniel Oduber, donde se aplicó una “ingeniería de valor” improcedente.

En total, existen 16 imputados en esta causa, incluyendo a 15 personas físicas y una persona jurídica bajo una investigación formal.