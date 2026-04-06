Justicia suspende visitas íntimas en “La Reforma” por esta razón

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

El Ministerio de Justicia y Paz informó sobre la suspensión de las visitas íntimas y visitas especiales en los centros penales ubicados en San Rafael de Alajuela, donde se encuentran los complejos carcelarios conocidos como “La Reforma”.

“El martes 07 de abril del 2026 serán suspendidas las visitas íntimas, visitas especiales y la recepción de encomiendas en los centros penales ubicados en San Rafael de Alajuela, lo anterior atendiendo razones de seguridad institucional y ciudadana”, indicó la institución en un comunicado.

El Ministerio detalló además que el funcionamiento habitual se restablecerá el miércoles 08 de abril del 2026.