El Ministerio de Justicia y Paz envió un breve pronunciamiento durante la madrugada de este viernes sobre la cancelación de la visita de diputados al centro penitenciario La Reforma.

El mensaje del Ministerio indica:

“La Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz comunica que la visita general a los centros penitenciarios ubicados en el distrito de San Rafael de Alajuela se ha suspendido por este viernes 22 de agosto en aras de hacer prevalecer la seguridad de las personas”.

Rumor de fuga

El presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el diputado independiente Gilberth Jiménez, desconvocó la noche de este jueves, mediante un mensaje de WhatsApp, la visita que él y otros legisladores iban a realizar a La Reforma este viernes.

En apariencia, se trata de información confidencial de OIJ sobre un plan de fuga en sistema penitenciario, donde se habla de armas, vehículos blindados y toma de rehenes.

Esta situación obligó a los diputados a cancelar la visita.