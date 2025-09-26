El Ministerio de Justicia y Paz respondió a una serie de críticas y quejas de privados de alta contención en la cárcel de La Reforma sobre la alimentación recibida.
En las últimas semanas, familiares y activistas de los reos han denunciado unas condiciones “pésimas” de la comida que se les brinda los reclusos en este sector de máxima seguridad.
Comida fría y agria, así como pocos horarios de comida han sido denunciados por los privados de libertad.
Diario Extra consultó a las autoridades de Justicia y Paz sobre estas quejas e indicaron que la comida está es preparada por personal calificado y bajo estándares de inocuidad alimentaria definidos por el Departamento de Nutrición.
Además, explicaron que para estos reos de alta peligrosidad hay cinco horarios de comida: desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena.
Por otra parte, las autoridades sostienen que, ante la restricción del ingreso de encomiendas a máxima seguridad, se ha implementado un sexto tiempo en la noche, con un jugo y galleta.
“De esta manera, se reitera que la alimentación en los Centros de Alta Contención no solo se encuentra regulada por normativa expresa, sino que también responde a criterios técnicos de nutrición y seguridad, salvaguardando tanto la salud de la población privada de libertad como la seguridad operativa de los establecimientos penitenciarios”, dijo Justicia.