El Ministerio de Justicia y Paz respondió a una serie de críticas y quejas de privados de alta contención en la cárcel de La Reforma sobre la alimentación recibida.

En las últimas semanas, familiares y activistas de los reos han denunciado unas condiciones “pésimas” de la comida que se les brinda los reclusos en este sector de máxima seguridad.

Platillos de la cocina de la cárcel

Comida fría y agria, así como pocos horarios de comida han sido denunciados por los privados de libertad.

Diario Extra consultó a las autoridades de Justicia y Paz sobre estas quejas e indicaron que la comida está es preparada por personal calificado y bajo estándares de inocuidad alimentaria definidos por el Departamento de Nutrición.

Uno de los horarios de comida.

Además, explicaron que para estos reos de alta peligrosidad hay cinco horarios de comida: desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena.

Por otra parte, las autoridades sostienen que, ante la restricción del ingreso de encomiendas a máxima seguridad, se ha implementado un sexto tiempo en la noche, con un jugo y galleta.

Bandejas donde se coloca la alimentación.

“De esta manera, se reitera que la alimentación en los Centros de Alta Contención no solo se encuentra regulada por normativa expresa, sino que también responde a criterios técnicos de nutrición y seguridad, salvaguardando tanto la salud de la población privada de libertad como la seguridad operativa de los establecimientos penitenciarios”, dijo Justicia.