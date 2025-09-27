El Ministerio de Justicia y Paz aseguró que las personas privadas de libertad en el módulo de alta contención de la cárcel La Reforma reciben hasta cinco tiempos de alimentación diarios.

La institución respondió así a las críticas de reclusos y sus familiares, quienes han denunciado una mala alimentación y aseguran que la cantidad de comida es insuficiente.

Las quejas surgieron tras la implementación de un nuevo reglamento en el área de máxima seguridad, que limita el ingreso de encomiendas y alimentos por parte de las familias.

Consultado por Diario Extra, el Ministerio afirmó que los privados de libertad reciben alimentos hasta en cinco ocasiones al día, siguiendo criterios técnicos de nutrición y seguridad.

“La comida es preparada por personal calificado y bajo estándares de inocuidad alimentaria definidos por el Departamento de Nutrición. Se garantiza el cumplimiento de normas técnicas y procedimientos establecidos”, indicó la institución.

Los tiempos de comida se distribuyen entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m., e incluyen desayuno, almuerzo, cena y dos meriendas. Además, en el módulo de máxima seguridad se estaría implementando un sexto tiempo de comida, que consiste en un jugo y una galleta, como medida compensatoria ante la restricción de encomiendas.

“La alimentación en los Centros de Alta Contención no solo está regulada por normativa expresa, sino que también responde a criterios técnicos de nutrición y seguridad”, agregaron.

Cabe destacar que el extraditable Celso Gamboa presentó recientemente recursos legales por lo que calificó como “condiciones precarias” en prisión, incluyendo denuncias por mala alimentación.